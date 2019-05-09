“ديزني” تطرح أغنية فيلم “علاء الدين” بصوت زين مالك – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: طرح شركة “ديزني” الأغنية الخاصة بفيلم “علاء الدين” بصوت النجم العالمي زين مالك وتحمل اسم A Whole New World عبر المتاجر الرقمية الكبرى. تجدر الإشارة إلى أن فيلم “علاء الدين” من المقرر عرضه في الصالات السينمائية يوم 24 أيار/مايو الجاري. لمشاهدة فيديو أغنية A Whole New World:

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