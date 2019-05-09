صرصور يقاطع خطاب الرئيس الفلبيني

متابعة بتجــــــــــرد: قاطع صرصور كبير خطاب الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الانتخابي أمام جمع انتخابي يوم أمس الأربعاء.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يتسلّق كتف الرئيس، بينما لم يظهر الأخير أي انزعاج.

وأبعدت مساعدته الصرصور عن كتفه، الأمر الذي أنزله إلى واجهة القميص. ولم يظهر دوتيرتي أي انزعاج إذ أزاحه بيده.

ومزح دوتيرتي قائلاً إن “الحزب الليبرالي المعارض ربما هو الذي أطلق الصرصور”.