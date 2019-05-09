مبلغ خيالي أُنفق خلال حمل ميغان ماركل وحتى ولادة طفلها

متابعة بتجـــــــــــرد: ضجت مواقع الأخبار العالمية بخبر عن الثمن الباهظ الذي تم إنفاقه خلال فترة حمل دوقة ساسكس ميغان ماركل وحتى ولادة طفلها الأوّل من الأمير هاري.

وفي التفاصيل، فإنّ المبلغ الذي أُنفق في هذه الفترة وصل حتى 1.43 مليون دولار أميركي.

ويتضمّن ذلك كلفة إطلالة ميغان في الصور الفوتوغرافية: 2653 دولار، البيبي شاور: 504403 دولار، تجديد الحضانة: 65000 دولار، جلسات الوخز بالإبر: 11310 دولار، الاستجمام في البيبي مون: 42900 دولار وتكاليف الولادة في المستشفى الخاص: 19500 دولار، ملابس ميغان خلال الحمل: 703304 دولار.