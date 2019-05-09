منع ديفيد بيكهام من قيادة السيارة.. بسبب صورة

متابعة بتجــــــــــــرد: مُنع نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام من القيادة لمدة ستة أشهر وأُجبر على دفع غرامة قدرها 750 جنيه إسترليني أيّ 975.88 دولار أميركي، بعدما اعترف باستخدام هاتفه أثناء القيادة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.

وقد حضر بيكهام بكامل أناقته مرتديًا بدلة رمادية مع ربطة عنق إلى محكمة بروملي حيث تمّ منعه من قيادة السيارة لمدة 6 أشهر، ووضعت قاضية المقاطعة كاثرين مور ست نقاط على رخصة قيادته. نُشير إلى أن ديفيد بيكهام دفع 130 دولاراً أيضاً تكاليف قضائية أخرى.

والجدير ذكره، أن صورة التقطت لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة أدت إلى الحكم القضائي بحقه.