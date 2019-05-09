- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجــــــــــــرد: مُنع نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام من القيادة لمدة ستة أشهر وأُجبر على دفع غرامة قدرها 750 جنيه إسترليني أيّ 975.88 دولار أميركي، بعدما اعترف باستخدام هاتفه أثناء القيادة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي.
وقد حضر بيكهام بكامل أناقته مرتديًا بدلة رمادية مع ربطة عنق إلى محكمة بروملي حيث تمّ منعه من قيادة السيارة لمدة 6 أشهر، ووضعت قاضية المقاطعة كاثرين مور ست نقاط على رخصة قيادته. نُشير إلى أن ديفيد بيكهام دفع 130 دولاراً أيضاً تكاليف قضائية أخرى.
والجدير ذكره، أن صورة التقطت لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة أدت إلى الحكم القضائي بحقه.
كانت هذه تفاصيل خبر منع ديفيد بيكهام من قيادة السيارة.. بسبب صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.