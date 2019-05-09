قبلة حميمة تجمع سيلين ديون وكايتي بيري – بالصورة

متابعة بتجـــــــــرد: انتشرت صورة غربية على مواقع التواصل الاجتماعي تمّ التقاطها للنجمة العالمية سيلين ديون مع المغنية كايتي بيري. وقد ظهرت النجمتان وهما تتبادلان قبلة حميمة في الحفل الذي تلا الـ Met Gala لعام 2019. وأثارت الصورة التي جمعت سيلين ديون وكايتي بيري ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نُشير إلى أن كايتي بيري ظهرت في الحفل الذي تلا الميت غالا بزي البرغر.

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