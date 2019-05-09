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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على استوحي إطلالتك في رمضان من هند صبري مغلقة
متابعة بتجــــــــــرد: هند صبري فنانة متميزة، ولديها موهبة فريدة من نوعها تجعلها قادرة على تجسيد مختلف الأدوار بنفس القدرة الإبداعية.
وفي حياة هند صبري الشخصية، نجد أنها تولي عناية خاصة باختيار ملابسها التي تعكس روحها الشرقية والعربية، وهذا ما يجعل من حسابها على موقع “إنستجرام”، مصدرًا جيدًا لتسوتحي منها المرأة العربية إطلالات مختلفة لشهر رمضان.
وتعتمد هند صبري في الكثير من الإطلالات على “العبايات” خاصة التي يتميز بها المغرب العربي، أو ما يطلق عليه “القفطان”، إلى جانب “العبايات” المفتوحة التي ترتديها بشكل مميز وبألوان مختلفة.
وترتدي هند صبري كذلك الملابس المزينة والمطرزة بالحروف العربية، ما يمنحها مظهرًا شديد الأناقة والتميز، وفي الألبوم التالي جمعنا لك أبرز إطلالات هند صبري لتستوحي منها إطلالتك في رمضان.
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