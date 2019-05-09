ناصيف زيتون ينافس نفسه في “الهيبة”

بعد نجاح وتصدّر الأغنية الجديدة لمسلسل الهيبة – الحصاد “أزمة ثقة” بصوت النجم ناصيف زيتون، والإقبال الجماهيري عليها بحيث أنّ الشركتين “الصبّاح” و”Music Is My Life” ربحتا الرهان بتوقّعهما أنّ الأغنية الجديدة ستلاقي نفس نجاح أغنية “مجبور” بل فاقت كلّ التوقّعات وتخطّت ال10 ملايين مشاهدة على يوتيوب بأوّل أسبوع من إطلاقها حتّى قبل بداية عرض المسلسل بموسمه الجديد.

فقامت شركة الصباح بوضع التتر الأوّل “مجبور”، الذي ما زال الناس يعشقه، ببداية حلقات المسلسل أمّا الأغنية الثانية “أزمة ثقة” فوضعت تتراً ثانياً تختم بها كلّ حلقة. فأصبح للهيبة تتران، الأوّل ينافس الثاني والثاني ينافس الأوّل. وهذا ما يعتبر سبّاقاً في عالم المسلسلات بحيث أنّه لم يحصل من قبل. وأصبح جمهور الهيبة ينتظر بفارغ الصبر ليستمتع بمشاهدة البداية والنهاية لحلقات المسلسل بـ “مجبور” كما بـ “أزمة ثقة”.

نذكر أنّ أوّل ثلاث أغاني من ألبوم ناصيف زيتون تخطّوا ال 10 ملايين مشاهدة على يوتيوب بفترة وجيزة وقياسيّة، كما يستعدّ ناصيف مع فريق إدارة أعماله لإطلاق الأغاني الأخرى تباعاً، لم يذكر متى وكيف.