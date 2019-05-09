فنانون بأدوار بطولة مطلقة وثانوية معًا في دراما رمضان.. تعرّفي عليهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الدراما الرمضانية الحالية، ظهور عدد من النجوم أبطال درجة أولى في أعمالهم، وأيضًا جسّدوا أدوارًا ثانوية ودرجة ثانية بل وثالثة، ووصلت إلى حد ظهور بعضهم كضيف شرف، في مسلسلات منافسة لأعمالهم.

ونرصد لكم ألمع النجوم الذين فضّلوا تكرار الظهور عن المنافسة كبطل منفرد لمسلسله.

كريم محمود عبد العزيز

يلعب النجم الشاب كريم محمود عبد العزيز، هذا العام، البطولة الدرامية الرمضانية الأولى له، في مسلسل "شقة فيصل"، والذي حقّق مشاهدة جيدة في بداية انطلاقه، ونجاحًا ملموسًا، إلا أن البطل الأول لعب في ذات السباق الرمضاني دورًا آخر ثانويًا مع النجم محمد إمام في مسلسل "هوجان".

وجسّد "كريم" خلال المسلسلين دورين مختلفين تمامًا؛ ففي مسلسله "شقة فيصل" ظهر بالشخص الطيب الخدوم، الذي يعاني من جحود شقيقه، بينما يظهر العكس تمامًا في دوره بمسلسل "هوجان"، حيث الشاب اللص الشرير.

محمد ممدوح

يخوض الفنان محمد ممدوح، البطولة الأولى له أيضًا هذا العام، خلال السباق الرمضاني الحالي، بمسلسل "قابيل"، إلا أن النجم اعتاد على كثرة المشاركة في الأعمال الفنية، حيث إنه مشارك أيضًا في مسلسل "ولاد غلابة" مع الفنان أحمد السقا.

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ويُعرض المسلسلان على قناة فضائية واحدة، وخلف بعض مباشرة، لتخلو أيضًا من المنافسة، بسبب انفصال الشخصيتين اللتين يجسدهما "ممدوح"، واختلاط الأمر على المشاهدين، في عدم التركيز مع أيً منهما.

إيمي سمير غانم

تجسد الفنانة المصرية الشابة، إيمي سمير غانم، خلال المارثون الدرامي الرمضاني الحالي، البطولة المُطلقة الأولى لها في مسلسل "سوبر ميرو"، حيث انفصلت عن مشاركة زوجها حسن الرداد في البطولة الدائمة التي تعوّد عليها المشاهدون، إلا أنها تشاركه بدور ثانوي في مسلسله الرمضاني الجديد "الزوجة 18".

وهكذا الحال، تظهر "إيمي" في المسلسلين بشخصيتين مختلفتين؛ ما شتّت المشاهدين بين أدوار النجمة في العملين، حيث مفترض أن ينافس مسلسلها، مسلسل زوجها، لكن ظهورها أفسد تلك المنافسة.

حسن الرداد

ظهر الفنان حسن الرداد، بطل مسلسل "الزوجة 18"، أيضًا كضيف شرف، في مسلسل "سوبر ميرو"، الذي تخوض بطولته المُطلقة للمرة الأولى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، ما رأه المتابعون نوعًا من المجاملات يقوم النجمان بتقديمها لبعضهما كزوجين وشريكين على مدار أعمال فنية عديدة.

جدير بالذكر أن حوالي 25 مسلسلًا، تشارك هذا العام في الماراثون الرمضاني الحالي، الذي يشهد عودة الكثير من الغائبين، على رأسهم أحمد السقا وياسمين عبد العزيز ومحمد إمام.