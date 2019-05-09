فيفي عبده تقدِّم عرضاً على المسرح الكويتي

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: تعود الفنانة فيفي عبده للوقوف على خشبة المسرح بعد غيابها لسنوات. لكن هذه المرة في الكويت التي ستشارك فيها ببطولة النسخة الكوميدية من مسرحية الرعب "ينانوة جليعة" التي ستنطلق في أول أيام عيد الفطر.

وضع فكرة المسرحية ويخرجها ناصر البلوشي وكتبها حسام العوضي، فيما سينطلق عرضها على مسرح وسينما الأوبرا في السالمية خلال العيد. حيث أن عبده ستتواجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان في الكويت لاجراء التمرينات الأخيرة على المسرحية. وذلك بعد انتهائها من تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة الغجر" الذي انطلق عرضه في السباق الرمضاني.

يُذكر أنها أعلنت الموعد عبر حسابيها على "إنستغرام وفيسبوك" حيث كتبت معلقة: "كل عام وأنتم بخير، انتظرونى إن شاء الله فى عيد الفطر المبارك، فى الكويت فى مسرحية ينانوة جليعة.. عساكم من عواده بحبكم".

