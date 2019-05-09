اتهامات السرقة تلاحق فيفي عبده وحورية فرغلي بسبب "مملكة الغجر"

القاهرة - لايف ستايل
يواجه أبطال مسلسل "مملكة الغجر"، أزمة بشأن تتر العمل، إذ وجه الروائي محمد الجيزاوي اتهامًا للقائمين على العمل بسرقة النص الأدبي الخاص به بشكل حرفي، وتحويله إلى تتر بمسلسل "مملكة الغجر"، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، "قريباً هرفع قضية على المخرج والمؤلف أتهمهم بسرقة نص أدبي بشكل حرفي وعملوه تتر لمسلسل "مملكة الغجر".
ورفض صناع العمل التعليق على الأزمة، فيما اكتفى المخرج باستكمال تصوير باقي الحلقات لسرعة تسليمها إلى القناة، حيث تدور أحداث مسلسل "مملكة الغجر" في إطار تشويقي، داخل نبع الغجر، بطولة فيفي عبده، حورية فرغلي، وعزة مجاهد، ميار الغيطي، سامح الصريطي، أحمد كرارة.
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سامح الصريطى يروج لـ مملكة الغجر
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