أحمد السقا يقوم بأول عملية تهريب للمخدرات في "ولد الغلابة"

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، العديد من الأحداث المهمة؛ منها تذكر "عيسى" وصية والده عقب قيامة بأول عملية تهريب للمخدرات بعد تعاونه مع "ضاحي"، الذي يجسد شخصيته محمد ممدوح، حيث وقف "عيسى" أمام صورة والده يعتذر له عن نسيانه للوصية قائلا: "الدنيا قاسية يا والدي ومتلومنيش جايز أنت كنت أقوى"، كما شهدت الحلقة ذهاب "فرح"، التي تجسدها مي عمر، إلى "عيسى" لتحذيره من زوجها "عزت" هادي الجيار، و"ضاحي"، وكشفت أنهما قاما بتصويره أثناء تسليمه شحنة المخدرات.

وزارت "فرح" والدها "فؤاد"، الذي يجسده الفنان محمد أبو داوود، في السجن، حيث يحاول من محبسه أن يساعدها لتنفصل عن زوجها "عزت"، فيما تقرر هبه مجدي "زينب" التخلص من جنينها بعدما علمت أنها حامل، وتعد "ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية، حيث يجسد شخصية "عيسى" مدرس التاريخ.

ويشارك في بطولة المسلسل: محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.

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