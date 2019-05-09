سلفستر ستالون يعرض صور حصرية لفيلمه الجديد في مهرجان "كان"

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي انضمام فيلم النجم العالمي سلفستر ستالون " رامبو v اخر دماء" ليشارك في المسابقة الرسمية للدورة ال ٧٢ للمهرجان. سيحضر سيلفيستر ستالون عرضًا خاصًا في قصر المهرجانات غدًا الجمعة في العاشرة والنصف مساءً. وسيعرض على المسرح بعض الصور الحصرية لـ Rambo V. بعد تصوير فيديو يستحضر مسيرته الضخمة ، وسيكون الفيلم الذي انتهى منه مؤخرا عرض عالمي اول. قد يهمك أيضا:النجم العالمي سلفستر ستالوني سعيد برامبو الهندي ألكساندر تنتقد"Ex-Baghdad" وتدعو إلى "الكف عن إذلال العرب"

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