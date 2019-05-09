بثينة الرئيسي تنفي أخبار حملها وترد على الجمهور

فاجأت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، الجمهور بنفي خبر حملها، من خلال فيديو بُث عبر موقع التواصل الاجتماعي "سنابشات".

وقالت بثينة التي أطلت بمعية الفنانة غدير السبتي "تفاجأت بسؤال المذيعة خلال اللقاء واكتفيت بالصمت وحاولت التهرب من الإجابة بسبب الصدمة من السؤال، ولكن يبدو أن البعض فسّر هذا الأمر على أنه إقرار بصحة الخبر" وشدّدت على أنها في حال حدث الحمل ستخرج لتعرف جمهورها.

يذكر أن بثينة كانت حلّت ضيفة على برنامج "سراي" عبر شاشة قناة atv وبدا عليها الخجل عندما فاجأتها مقدمة البرنامج الدكتورة نورة عبد الله بسؤالها عن حقيقة حملها، لتكتسي ملامح النجمة بالخجل فحاولت التهرب من الإجابة بلباقة، غير أنها لم تجد مفر من الصمت الذي اعتبرته نورة خير دليل على صحة الخبر.

يذكر أن بثينة مازالت تصور دورها في مسلسل " الديرفة" الذي يعرض حالياً عبر عدد من الفضائيات العربية والمسلسل عن رواية الكاتبة علياء الكاظمي، والذي يشهد عودة النجمة هيفاء عادل إلى الشاشة الصغيرة، بعد غياب طويل.

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و"الديرفة" يخرجه مناف عبدال، ويشارك فيه حشد من النجوم، منهم: عبدالرحمن العقل، محمد جابر، أسمهان توفيق، بثينة الرئيسي، حسين المهدي، نور، غدير السبتي، عبير الجندي، عبدالله بهمن، إضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

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