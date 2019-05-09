شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طرح فيلم السيرة الذاتية All Is True عن وليام شكسبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن أول تريلر لفيلم All Is True المنتظر طرحه غدا الجمعة في دور العرض حول العالم، والذى يدور في غطار سيرة ذاتية ودراما.

فيلم All Is True من بطولة كينيث براناج، لوليتا تشاكرابارتي، جاك كولجريف هيرست، دوج كولينج، اليانور دي روهان، جودي دينش، فيل دونستر، فريا دوركان، فلورا ايستون، سام اليس، ومن إخراج كينيث براناج، وتأليف بن التون.

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ويدور الفيلم حول نظرة على الأيام الأخيرة في حياة الكاتب المسرحي الشهير وليام شكسبير.