شكرا لقرائتكم خبر عن كوميكس لمؤلف "لمس أكتاف".. بسبب ألغازه غير المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح أول 3 حلقات من مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى عددًا من "الكوميكس" لرصد أحداث المسلسل بشكل كوميدى، آخر هذه الكوميكسات للمؤلف هانى سرحان، المعروف عنه اعتماده على الإثارة والتشويق والثأر والانتقام وهو ماحدث فى أعماله السابقة منها "الأب الروحى"، فبمجرد أن يضع المشاهد يده على حل لأحد الألغاز يباغته سرحان بحبكة درامية جديدة غير متوقعة.

وانتهت الحلقة الثالثة من "لمس أكتاف" بنجاح ياسر جلال فى تخليص ابن صديقه كرم جابر، ولكن فى طريقهما إلى المنزل فوجئ بعدد من الجثث ملقاة على الأرض، لتنتهى الحلقة على هذا المشهد فى انتظار ما ستفسر عنه الحلقات المقبلة.

"لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال يعرض حصريًا على شبكة قنوات cbc فى تمام الساعة 11 مساء والإعادة فى السابعة صباحا، بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، كرم جابر، هبة عبد الغنى، خالد كمال، كارولين خليل، هاجر الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، مجدى فكرى، شريف الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.



