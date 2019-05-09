- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل أغنية محمد قماح بمناسبة شهر مضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد قماح لطرح أغنية جديدة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحمل اسم "شهر الصيام"، وهى من كلمات محمد الغوشى وألحان يوحنا وتوزيع بيشوى صفوت ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.
من ناحية أخرى انتهى قماح من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد "ليالى زمان" تمهيدا لطرحه فى الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن سلم قماح النسخة النهائية من الألبوم للشركة المنتجة.
ومن المقرر أن يطرح الألبوم من خلال إحدى شركات الاتصالات وبعض التطبيقات الموسيقية خلال الايام المقبلة قبل أن يطرح بشكل نهائى فى الأسواق.
ويضم الألبوم 8 أغنيات متنوعة بين جميع أنواع الموسيقى والتى ترضى جميع الأذواق والأعمار حيث يحتوى الألبوم على العديد من المفاجآت التى حرص قماح على تواجدها فى الألبوم الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل أغنية محمد قماح بمناسبة شهر مضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.