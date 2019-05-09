إيرادات الأربعاء.. "Avengers" في الصدارة و"The intruder" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الأربعاء 8 مايو، إيراد قُدر بـ 110 آلاف و880 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "backtrace" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 9 آلاف و787 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 6 آلاف و851 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 6 آلاف و175 جنيهًا.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، ووصلت إيراداته 3 آلاف و453 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعدما حقق 2392 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 1693 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Wonder Park" بعد تحقيقه 1662 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "ugly dolls" بعدما حقق 1477 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "The Intruder" بطولة Meagan Good، وحقق أمس 1154 جنيهًا.