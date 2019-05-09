ثالث أيام رمضان.. إيرادات "نادي الرجال السري" تقترب من 10 آلاف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
مع انطلاق شهر رمضان الكريم، بدأت إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي في التراجع بشكل ملحوظ، مع انشغال الجمهور بطقوس الشهر الكريم، ومشاهدة المسلسلات المعروضة ضمن الخريطة الرمضانية.
وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أمس الأربعاء 8 مايو حقق فيلم "نادي الرجال السري" إيراد بلغ 9 آلاف و81 جنيهًا.
"نادي الرجال السري" تأليف أيمن وتار، بطولة كريم عبدالعزيز، غادة عادل، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، نسرين طافش، إخراج خالد الحلفاوي.
وأشار إلى أن فيلم "قصة حب" حقق أمس 3 آلاف و424 جنيهًا.
"قصة حب" قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علاء رشدي، ياسر الطوبجي، حنان سليمان، إخراج عثمان أبو لبن.
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