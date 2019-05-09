عبدالله السدحان ينشر صورة غريبة.. فما قصتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 مايو 2019 06:39 مساءً - نشر نجم الدراما السعودية عبدالله السدحان صورةً له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، يظهر فيها يرتدي زي أفلام "الكاوبوي"، وقال: "‏أثناء تجولي في لوس أنجلوس، هوليوود، شاءت الصدف أن ألتقي منتجاً متخصصاً بأفلام الويسترن، وعرض عليَّ دور لشخصية مكسيكي من خمسة مشاهد صامتة، تعتمد على الري أكشن، ووافقت على فرصة العمر، لكنَّ الله شاء بأن يحوِّل المخرج هذه المشاهد إلى مشاهد حوارية باللغة الإسبانية، وأخوكم درج، لذا صرفوني، وسمحوا لي بالاحتفاظ بالملابس فقط".

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وما بيَّن مشكِّك ومصدِّقٍ من الجمهور لهذه الرواية، وأن السدحان كان على مسافة قريبة من الانضمام إلى هوليوود، تلقَّى نجم الدراما مؤشرات إيجابية من الجمهور على نجاح أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسله "بدون فلتر" الذي ظهرت فيه الصورة بمستوى إخراجي عالٍ، لكن ما زال من الصعب الحكم على العمل بشكل عام حتى الآن.