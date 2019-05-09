شنت الفنانة شمس الكويتية، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب “أنه يعيش دور الخليفة”، واصفةً الحكومة التركية بـ”الحاقدة”.
وقالت “شمس” خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”، على قناة “MBC”: “(أردوغان) عايش دور الخليفة، ويريد تطبيق الخلافة الإسلامية على العالم العربي، رغم أنه يحمل أفكار علمانية”.
وأضافت: أن “(أردوغان) يسمح للمثليين جنسيًا بالزواج، ويمنح تراخيص لدور الدعارة والزنا، ومع ذلك فإن بعض العرب في الدول العربية يقومون بتمجيده، ويكنون بالولاء له”.
كما هاجمت “شمس” العرب المعجبين بـ”أردوغان”، معتبرةً أن لديهم “شيزوفرينيا”، بسبب قبولهم بـ”أردوغان” خليفة رغم ترخيصه الدعارة والزنا، فيما يكفرون ولاة أمرهم إذا أقروا قانونًا يتيح للإنسان شيء من الحرية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. شمس الكويتية تهاجم أردوغان: يسمح للمثليين بالزواج ويرخص الزنا وعايش دور الخليفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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