شمس الكويتية تكشف جنسية حبيبها الجديد.. ليس خليجياً!

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:55 مساءً - صدمت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بحديثها عن حياتها الخاصة. وجاء ذلك رداً على سؤال للإعلامي علي العلياني أثناء استضافته لها ضمن حلقة من برنامجه “مجموعة إنسان” الذي يعرض على شاشة MBC.
وقالت إن حبيبها الجديد هو من وجدها، وكشفت قليلاً عن شخصيته قائلة أنه “إنسان محترم، راقٍ، متربي” وأن أهله “ناس راقيين”.
وأضافت: “لأول مرة أجد عائلة زوج تحتويني وتحبني وأحبهم وأموت فيهم. أمه وأبوه وأخته الله رزقني بيهم”.
وكشفت شمس أنها ليست زوجته الأولى وأنه انفصل عن زوجته منذ 3 سنوات، مضيفة أنها ترفض أن تكون زوجة ثانية.
وأشارت إلى أنه ينتمي إلى أصول غير خليجية وأنه عربي من أصول تركية، لافتة إلى أن علاقتها مع الأتراك ليست جيدة. ويأتي هذا بعد نفي خبر زواجها الذي انتشر مؤخراً.
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