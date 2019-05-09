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كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:55 مساءً - وجه الفنان جو رعد انتقاداً للممثلة اللبنانية سيرين عبد النور من وجهة نظره كخبير ماكياج على مشاهدها في حلقة أمس من مسلسل الهيبة حيث كتب :”عبد النور امرأة جميلة اما مهنيا ? بنسبة لرموشك وحمرتك انت و نايمي ما بيقطعوا! بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه و صوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا ! وحمرتك الحمرة ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي و بعرفك كريمة الاخلاق و ما اتقوليلي انوا رموشك و حمرتك طبيعيين”.
وجاءت التعليقات متباينة بين من أيّد رعد في انتقاده حيث علق ت إحدى المتابعات :”شو خص الحومرا الحمرا وبأنو تلطخ مهو ضربها على اديها وخفف انتقدات لانو المشهد مقنع مليون بالمية”،
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. جو رعد يثير الجدل بانتقاده لأداء سيرين عبد النور التمثيلي في الهيبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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