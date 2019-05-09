شاهدوا.. جو رعد يثير الجدل بانتقاده لأداء سيرين عبد النور التمثيلي في الهيبة

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:55 مساءً - وجه الفنان ​جو رعد​ انتقاداً للممثلة اللبنانية سيرين عبد النور من وجهة نظره كخبير ماكياج على مشاهدها في حلقة أمس من مسلسل الهيبة حيث كتب :”عبد النور امرأة جميلة اما مهنيا ? بنسبة لرموشك وحمرتك انت و نايمي ما بيقطعوا! بالنسبة للتعنيف يللي تعنفتيه و صوتك وصل لجبل الهيبة ولا شعرة من شعراتك انهزوا ! وحمرتك الحمرة ما انزاحت ولا اتلطخت بتمنى ما تزعلي و بعرفك كريمة الاخلاق و ما اتقوليلي انوا رموشك و حمرتك طبيعيين”.

وجاءت التعليقات متباينة بين من أيّد رعد في انتقاده حيث علق ت إحدى المتابعات :”شو خص الحومرا الحمرا وبأنو تلطخ مهو ضربها على اديها وخفف انتقدات لانو المشهد مقنع مليون بالمية”،