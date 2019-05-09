مقامرة تربح آلاف الدولارات بعد تخمينها اسم المولود الملكي

كتب امير فتحي في الخميس 9 مايو 2019 05:55 مساءً - حالف الحظ امرأة بريطانية مقامرة حيث استطاعت الفوز بـ23 ألف دولار أميركي بعد أن نجاحها في تخمين اسم مولود الأمير هاري دوق ساسكس.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“، فقد ربحت البريطانية أكثر من 23500 دولار أي 150 ضعف المبلغ الذي راهنت به وهو 150 دولاراً على اسم آرتشي وكشفت أنها تخطط لادخار المبلغ من أجل حفيدها.

وقالت: ”اخترت اسم آرتشي لأنه اسم حفيدي، والذي ولد في اليوم ذاته الذي ولد فيه مولود ساسكس، ولهذا راهنت على الاسم لعله يجلب لي بعض الحظ الجيد، وبالفعل ربحت آلاف الدولارات وسوف أدخر هذا المال من أجل حفيدي“.

ولن يحظى نجل دوق ودوقة ساسكس بلقب ملكي مثل أبناء عمه ​الأمير ويليام​، وسيُعرف باسم ماستر آرتشي، وفي بيان صادر عن قصر باكنغهام، أعلنت العائلة المالكة عن تسمية المولود الجديد آرتشي هاريسون، وسيعرف الطفل باسم آرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور.

وقد عرضت العديد من مكاتب المراهنة أرباحًا تعادل 100 ضعف المبلغ المراهن على تسمية المولود الملكي آرتشي، في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ الرهانات الملكية، ولكن الاسم لم يجذب الكثير من الرهانات، حيث اعتقد معظم الناس أن الاسم غريب ومستبعد.