إطلاق البوستر الرسمي لفيلم Kabir Singh للنجم شاهيد كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أطلق القائمون على فيلم “Kabir Singh”، البوستر الإعلاني الرئيسي للفيلم، وهو من بطولة النجم شاهيد كابور، وكيارا أدفاني، وتميز البوستر بمجموعة من اللمحات باللونين الأبيض والأسود في خلفيته.

ظهر شاهيد في البوستر باطلالة جديدة، كان عشاقه وجمهوره ينتظرونها بفارغ الصبر، وهو يرتدي قميصًا أسود ولحية ويضع نظارة سوداء مع سيجارة مشتعلة في يده اليسرى.

وقد قام سانديب فانجا بكتابة وإخراج فيلم “Kabir Singh”، وهو نسخة جديدة من فيلمه التيلجو الشهير أرجون ريدي (2017)، ويدور الفيلم حول قصة جراح مدمن على الكحول يسير في طريق التدمير الذاتي بعد زواجه السابق.

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شارك الناقد السينمائي والمحلل التجاري تاران أدارش خبر نشر تاريخ إطلاق الفيلم مع البوستر الجديد على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي السياق، شوهدت كيارا أدفاني وشاهيد كابور في وقت سابق معًا في الأغنية التي حققت نجاحًا كلاسيكيًا، والتي كسرت الإنترنت العام الماضي بعد صدورها.

ينتظر الجمهور أن يجتمع الثنائي على الشاشة، حيث تلعب كيارا شخصية تدعى بريت، والتي تصادف أنها تحب شخصية الفنان شاهيد كابور، ومن المتوقع إطلاق الفيلم بدور العرض السينمائي في 21 يونيو 2019.