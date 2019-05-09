حبس ممثل بوليود كاران أوبروي في جريمة اغتصاب

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ذكرت مصادر رسمية هندية أن شرطة مومباي ألقت القبض على الممثل التلفزيوني والمغني كاران أوبروي بتهمة الاغتصاب والابتزاز لامرأة في 2017، كانت الضحية قد تقدمت ببلاغ في وقت متأخر من يوم الأحد 5 مايو، تتهم فيه الممثل باغتصابها بعد أن وعدها بالزواج، ولم يكتف بهذا بل صور الفعل وحاول ابتزاز المال.

تم توجيه تهم إلى كاران أوبروي بموجب المادتين 376 (الاغتصاب) من قانون العقوبات الهندي، وبحسب التقارير الواردة، فقد أمرت المحكمة بحبسه احتياطيًا حتى التاسع من مايو.

وقالت المرأة البالغة من العمر 34 عاما، وهي أيضا، أنها التقت بالمتهم من خلال موقع على الانترنت، 2016، وبعد عام، عرض أوبروي عليها الزواج ثم اعتدى عليها جنسيا، وادعت استيلائه على أشياء ثمينة، إلى جانب مطالبتها بالمال واغتصباها مرة أخرى بعد أن وعدها بالزواج.

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ووفقا لأخت كاران أوبروي، فاني أوبروي، فإن المرأة تكذب وهي تهمة ملفقة، تحدثت فاني إلى موقع SpotBoye. com وقالت إن شقيقها تم ظلمه.

وكشفت فاني أنه قبل عامين، تحدث معها كاران أوبروي عن تعرضه للتحرش من امرأة حادثها على موقع للتواصل الاجتماعي، بينما كانوا يجريان محادثة، كانت المرأة تتصل به باستمرار، لذا اقترحت فاني على كاران تثبيت كاميرا كإجراء احترازي.

في عام 2018، قدمت المرأة بلاغ ضد كاران. “ثم، في (أكتوبر) 2018، اتصل بي كاران وقال إن الفتاة تقدمت ببلاغ ضده، واتهمته بالاغتصاب والابتزاز.

في السياق، عمل أوبروي موديلًا ومغنيا وممثلا منذ أكثر من 25 عاما وقد قدم العديد من المسلسلات التلفزيونية بما مثل “شوهيمين” و”جاسي جاييسي كوي ناهين” و”سايا”.