سونام كابور تبرز عيوبها وتشارك صورة بدون ماكياج

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لدى مشاهير بوليوود وبخاصة النساء أصول مُتّبعة وقياسية عندما يتعلق الأمر بالجمال، وفي كل مرة نشاهد فيها إحداهن على الشاشة الفضية، لا يسعنا إلا أن نعجب بكمالها وبشرتها الخالية من العيوب وهو شيء يُغرم به الكثير منا.

وننسى كثيرًا هو أنه لا يوجد أحد مثالي وأن هناك فريقًا كبيرًا من خبراء التجميل ومصففي الشعر يساعدون النجوم في التألق البراق، ورغم أن من النجمات من يشعرن بأن من واجبهن دائما أن تكون اطلالتهن رائعة، يعرف البعض كيف يحتضن عيوبه.

الفنانة الهندية سونام كابور نشرت صورة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” دون ماكياج، وأثبتت أنها لا تخاف من أن تتباهى بعيوبها، وهو ما قوبل بالمديح والثناء على جرأتها ومخالفة العادة.

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أحد متابعيها أثنى على الصورة، وأفاض في مديحها، وقال إنها قد كانت دائما مرتاحة لمشاركه واحتضان عيوبها ولا تؤمن بتمجيد تعريف الجمال من خلال إخفاء عيوب المرء.

في وقت سابق من صباح الثلاثاء 7 مايو، شاركت الممثلة البالغة من العمر 33 عامًا الصورة، وكانت ترتدي زيًا أرجوانيًا، وبفضل شعرها المفتوح وبشرتها الخالية من الماكياج، أبهرت سونام محبيها.

وفي الوقت نفسه، على جبهة العمل، شوهدت سونام آخر مرة في فيلم “Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga”، مع والدها أنيل كابور، وتعاونت مع راجكومار راو وجوهي تشاولا.