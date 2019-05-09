الظهور الأخير لديبيكا بادوكون يثير الجدل حول حملها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شاركت نجمتا فيلم “Bajirao Mastani” ديبيكا بادوكون وبريانكا شوبرا في السير على السجادة الوردية بحفل MET Gala 2019، واستطاعتا أثارت إعجاب “شرطة الموضة والأزياء” بمظهرهما المذهل .

رغم المنافسة الكبيرة بينهما، لكن الممثلتين ظهرتا أمام عدسات المصورين كصديقتين، وبينما بدت ديبيكا أنيقة تمامًا كأميرة ديزني في ثوبها الوردي الضخم الذي يشبه لعبة باربي، ارتدت “بي سي” ثوب ديور Dior متعدد الأشكال.

شاركت بريانكا صورة جماعية ضمت ديبيكا، الى جانب زوجها المغني المعروف نيك جوناس، وناتاشا بوناوالا، ومصممة المشاهير أنيتا شروف أداجانيا، من حفل MET Gala على وسائل التواصل الاجتماعي.

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قامت الممثلة “Quantico” بعرض الصورة على النحو التالي: “ينتهي تشارلي والملائكة الهنديات الليلة. met # metgala2019”.

بمجرد مشاركة شوبرا للصورة من حفل MET Gala 2019، على وسائل التواصل الاجتماعي، تساءل المعجبون عما إذا كانت ديبيكا بادوكون حاملًا، وتتوقع طفلها الأول، لكن يبدو أن زاوية الكاميرا لعبت دور في إثارة شائعات الحمل.

وبشكل مهني، سيُرى بريانكا لاحقًا في فيلم “The Sky Is Pink” لشونالي بوس، وسيعرض الفيلم الذي يشارك في بطولته زيرا وسيم وفرحان أختار في 11 أكتوبر 2019.

وتقوم ديبيكا بادوكون بترفيه الجمهور بفيلمها التالي “تشاباك”، الذي من المقرر أن يصل إلى الشاشات الفضية العام المقبل، ويضم في بطولته أيضا فيكرانت ماسي للمخرجة ميخنا غولزار.