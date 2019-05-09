كارينا كابور لأول مرة على شاشة التلفزيون مع Dance India

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يستعد عشاق برنامج الواقع Dance India Dance لعودته في موسمه الجديد إلى الشاشة الصغيرة قريبًا بعد فترة توقف، وهو واحدا من أكثر العروض المثيرة التي شاهدها التليفزيون الهندي في الآونة الأخيرة.

تتصدر التحكيم فيه النجمة الكبيرة كارينا كابور خان Kareena Kapoor Khan، وستبدأ في التصوير دورها كقاضٍ في عرض الرقص الواقعي الجديد، حيث أكد تقرير نشره موقع Mumbai Mirror أن كارينا ستكون جزءًا لا يتجزأ من الموسم الجديد، وهي شائعات سرعان ما تحولت إلى حقيقة واقعة.

ووفقًا لتقرير Mumbai Mirror، من المقرر أن تقوم تبدأ كارينا تصوير DID في نهاية هذا الشهر، أي نهاية مايو، وذلك لأنها ستنضم قريبًا إلى طاقم تصوير فيلم Angrezi Medium برفقة النجم عرفان خان.

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ومن المتوقع بحسب مصادر، إطلاق Dance India على الهواء في شهر يونيو، وتتكون لجنة التحكيم من المصمم بوسكو مارتيس وكارينا كابور خان ومغني الراب رفتار، بينما سيلعب الممثل التلفزيوني ديراج دوبار دور المضيف.

وفقا للمصادر، فقد اتصل منتجو البرنامج الرقص بـ كارينا كابور خان، ووصلت المحادثات بين الطرفين، كما نسمع، إلى مرحلة متقدمة، وإذا ما صار كل شيء بشكل صحيح، ستظهر كارينا لأول مرة على التليفزيون مع هذا البرنامج.

يقول مصدر مقرب من البرنامج: “نحن نجري محادثات مع كارينا وهي حريصة على أن تكون جزءًا من العرض. نحن نأمل أن تتحقق الصفقة قريبًا. “على الرغم من المحاولات المتكررة، لم نحصل على رد من الممثلة.