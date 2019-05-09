كيفانج تاتليتوج يتسلم جائزة أفضل ممثل كوميدي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ”مهند” بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح، وذلك عن دوره في فيلم “الأعمال المنظمة”.

كيفانج أعرب عن شدة سعادته وفخره بالجائزة قائلاً: “شرف كبير أن يوضع اسمي في جملة واحدة مع الأسطوري صدري التشيك”، وأشكر لجنة التحكيم على اختياري للفوز بهذه الجائزة، كما أشكر زوجتي الحبيبة على دعمها الدائم لي”.

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يُذكر أن كيفانج يشارك في بطولة الموسم الثاني من فيلم «الأعمال المنظمة» أمام رضا كوجا أوغلو، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، حتى أن الكثيرين من محبيه اقترحوا أن يقدم نفس الشخصية في مسلسل درامي منفصل عن الفيلم.

من ناحية أخرى، يُعرض لكيفانج تاتليتوج حالياً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام إلتشين سانجو، أنور صايلاك، البيران دويماز وغيرهم، وهو العمل الدرامي الذي عاد به للشاشة الصغيرة بعد مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي شارك في بطولته أمام توبا بويوكستون.