دنيا سمير غانم تغنى خليجى فى «بدل الحدوتة 3»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قدمت الفنانة والنجمة المصرية دنيا سمير غانم، أغنية باللهجة الخليجية تحمل عنوان “تعال تعال”، وجاء ذلك بصحبة الفنان والمنتج هشام جمال، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “بدل الحدوتة 3”، الذى يعرض حصرياً على قنوات الـ cbc طوال شهر رمضان.
وأغنية “تعال تعال” من كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادي، وألحان وإخراج ومونتاج هشام جمال.
وظهرالفنان هشام جمال كضيف شرف في أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل بشخصه مطرب شهير ترغب إحدى الفتيات في الارتباط به، وطلبت منه بيلا “دنيا سمير غانم” مساعدتها في لفت نظر هشام إليها.
والجدير بالذكر أن المسلسل كان يحمل اسم “من أول نظرة” وتم تغييره إلي الاسم الجديد، الذي يحمل اسم “بدل الحدوتة 3”، حيث تقدم دنيا 3 مسلسلات منفصلة كل منها يحمل قصة تعرض خلال 10 حلقات مقسمة على الـ30 يوما بشهررمضان، ويشارك دنيا البطولة سميرغانم البطولة أحمد رزق وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وشيماء سيف، وعمرو وهبه من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج هشام جمال وسينرجى.
وتجهز الشركة المنتجة للمسلسل لإقامة عرض خاص للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض جزء من الحلقات لوسائل الإعلام والتحدث عن التجربة.
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