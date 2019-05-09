النجمة الهندية ايشا ديول تقيم حفل «بيبي شاور» لطفلها الثاني

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
الممثلة الهندية إيشا ديول التي تتوقع طفلها الثاني من زوجها بهارات تاختاني، قامت باستضافة حفل الطفل المنتظر أو «البيبي شاور» baby shower، بحضور عدد كبير من أفراد العائلة والصديقات المقربات.
استقبلت ممثلة بوليوود والقاضية السابقة في “MTV Roadies” إيشا ديول طفلتها الأولى، راضية تاختاني، في 20 أكتوبر عام 2017 وحاليًا أصبح الزوجان متحمسين للغاية لوصول طفلهما الثاني.
شاركت ممثلة “Dhoom” و“No Entry” صور حفل baby shower الاثنين (6 مايو)، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ونشرت صور مقاطع فيديو.
في الصور المنشورة على إنستجرام، تمتلئ إيشا ديول بالبهجة وهي تتباهى بحملها بطفلها القادم في ملابس من الترتر.
أعلنت إيشا، التي عقدت قرانها مع بهارات تختاني في 2016، عن حملها الثاني في شهر يناير من هذا العام من خلال نشرها صورة لابنتها راضية التي تبلغ من العمر عامًا ونصف، المستعدة لاستقبال الأخ أو الأخت، ومكتوب عليها “اخت كبيرة”.
قامت إيشا ديول، التي تغيبت لفترة كبيرة عن الشاشة الفضية، بعودتها إلى التمثيل مع فيلم قصير بعنوان “Cakewalk” لعبت فيه دور طاهية.
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