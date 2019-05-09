اميتاب باتشان وعمران هاشمي في فيلم جديد 10 مايو

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
وقّع النجم الكبير أميتاب باتشان على بطولة فيلم جديد، لم يُكشف عن عنوانه بعد، وسيبدأ تصويره في العاشر من مايو، إلى جانب الممثل الشاب عمران هاشمي.
أشار تقرير نشره موقع abplive أن الفيلم من إنتاج Motion Pictures بالتعاون مع Saraswati Entertainment Private Limited، ومن إخراج رومي جفري، وهذه هي المرة الأولى التي سيعمل فيها باتشان وعمران معا في فيلم.
قال بانديت في بيان. “نحن متحمسون للغاية للبدء في تصوير الفيلم من 10 مايو، نتطلع إلى رؤية السيد باتشان وعمران على الشاشة للمرة الأولى”.
وكان اناند قد قال في بيان حول الجمع بين باتشان وهاشمي “صداقتي مع باتشان يعود إلى عقدين، لم أقابل أي ممثل آخر يطابق مهارته والتزامه، إنه لشرف أن تكون جزءا من صنع فيلم مع أسطورة مثله.
وكان أميتاب باتشان قد أعلن عن فيلمه الجديد الفيلم على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قبل شهر، وكتب: “التزام طويل الأمد، يجري الآن. وأخيرا، لتكون جزءا من إنتاج اناند بانديت القادم، بطولة عمران هاشمي وإخراج رومي جفر، وعرضه في 21 فبراير 2020. “
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