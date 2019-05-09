أيتن عامر تبكي بسبب ابنتها.. وتكشف: هذه المشاهد لا أحب أن يراها زوجي

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشفت الفنانة المصرية أيتن عامر الكثير من الأسرار التي تخص حياتها الشخصية.

أيتن تذكرت موقف صعب حدث لها مع ابنتها “أيتن”، حيث قالت إن ابنتها كانت مريضة وتعاني من درجة حرارة عالية، ولكنها لم تتمكن من الجلوس بجوارها بسبب التزامها بالعمل.

الفنانة المصرية قالت: “كنت بصور فيلم وكان هذا اليوم تصوير الجزء الخاص بالدعاية له، وحاولت الاستئذان والمغادرة لااذهب بابنتي إلى المستشفى، لكنهم أبلغوني أن تكلفة هذا اليوم نصف مليون جنيه، ولو كنت غادرت كنت سأتحمل أنا هذه الخسارة.

أيتن أضافت إنها اتصلت بزوجها مدير التصوير محمد عزالعرب لكنه كان أيضا مرتبطا بعمل ولا يستطيع المغادرة، فاتصلت بإحدى صديقاتها، فقامت الأخيرة بالذهاب لابنتها إلى المستشفى.

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الفنانة المصرية بكت بتأثر شديد، وقالت، خلال استضافتها في برنامج “شيخ الحارة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة: “شغلانتنا لا تعرف الرحمة، شغلانتنا مفيهاش قلب، لو حد مات ممكن منعرفش نفركش ونكمل شغل”.

ومن ناحية أخرى، كشفت أيتن عن المشاهد التي قدمتها ولا تحب أن يشاهدها زوجها، حيث قالت أنها لا تحب أن يرى مشاهد الدلع التي قدمتها في أي عمل فني، وذلك ليس لكونها تخجل من هذه المشاهد، ولكن لأنها لا تفعل ذلك معه في الحقيقة.

الفنانة المصرية قالت مازحة: “أنا فنكوش كبير يا جماعة، وببقى عسكري أخضر في البيت.. متصدقوش أي حاجة بتشوفوها في التليفزيون، ومحدش يطلب من مراته أبدًا أنها تقلد أي فنانة”.

أيتن أكدت أن الفنانات في منازلهن لا يختلفن عن أي امرأة عادية، حيث قالت: “إحنا بننضف ونطبخ ونشوف شغل البيت قبل الشغل، لكن يوم الشغل مبنعملش أي حاجة غير أننا نحط مكياج ونمثل، فمحدش يطلب من مراته انها تبقى زي حد”.