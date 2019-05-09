أحمد حسام «ميدو» يطالب الـ«فيفا» بإجبار اللاعبين على الإفطار في رمضان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب النجم المصري أحمد حسام “ميدو”، المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، بطلب غريب بعد انتهاء جولة الإياب للدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

”ميدو” نشر عدة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” يطالب فيها “فيفا” بسرعة منع اللاعبين الصائمين من المشاركة في المباريات.

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مدرب الزمالك السابق كتب “ميدو” قائلا: لا أعتقد أنه يجب السماح للاعبين بخوض مباريات بمثل هذا المستوى أثناء الصيام، في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تحتم على اللاعب أن يكون في أفضل مستوياته.

وأضاف في تغريدة أخرى: لا نحتاج إلى رؤية أحدهم يموت، قبل أن نفعل شيئا حيال ذلك، رجاء تحركوا لمنع اللاعبين، خاصة في تلك المراحل الحاسمة بجميع الدوريات.

”ميدو” تابع: أعلم أنه سيتم مهاجمتي على ما أقوله، خاصة أنني مسلم، ولكن ذلك لا يمنع من ضرورة حماية شباب لا تتخطى أعمارهم الـ19عاما، يركضون لـ12 أو 13 كلم دون تناول طعام أو سوائل لأكثر من 18 ساعة.

واختتم تغريداته بمناشدة الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بسرعة التدخل ومنع اللاعبين من خوض المباريات في شهر الصيام قبل أن يتسبب ذلك في حالة وفاة.