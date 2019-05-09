اسم مولود ميجان ماركل على غير كل التوقعات

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن الأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وزوجته الأمريكية ميجان ماركل، عن اختيارهما اسم مولودهما الملكي الجديد.
الثنائي الملكي هاري وميجان اختارا اسم “آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور”.. وقالا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: قدمنا لجلالة الملكة حفيدها الثامن في قلعة وندسور، كان دوق إدنبرة وأم الدوقة حاضرين في هذه المناسبة الخاصة.
إعلان هاري وزوجته عن اسم المولود، جاء بعد ساعات من ظهور الأمير هاري بصحبة ميجان أمام مجموعة من الصحفيين ليقدما مولودهما الجديد للعالم ووصفا وصول الرضيع بأنه “سحر”.
الأمير هاري ظهر وهو يحمل مولوده ملفوفا بوشاح أبيض وعلى رأسه قبعة أمام مجموعة صغيرة من الإعلاميين في قاعة سان جورج بقلعة وندسور حيث أقام الاثنان حفل استقبال بمناسبة زفافهما قبل أقل من عام.
ميجان دوقة “ساسكس” قالت وهي مبتسمة وترتدي ثوبا أبيض بدون أكمام ردا على سؤال عن شعورها بعد أن أصبحت أما: إنه سحر.. رائع للغاية وأصبح لديّ أفضل رجلين في العالم لذلك أنا سعيدة فعلا.
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