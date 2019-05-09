أحمد السعدني: لولا هذا الرجل لكنت لقيط الآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري أحمد السعدني، عن موقف تعرض له في طفولته وكاد يفقد عائلته فيه.

أحمد السعدني، قال خلال لقائه في برنامج «السرداب»، مع الإعلامية رشا الخطيب، والمذاع عبر فضائية «المحور»، إن مرحلة الطفولة من أكثر المراحل المفضلة في حياته، إذ كان مجردًا من أي مسئوليات، و”شقياً” جدًا، حتى أنه تاه عن أهله.

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وروى أحد المواقف التي حدثت له وهو طفل، قائلاً: «توهت في مرة وأنا صغير بسبب حبي للموتوسيكلات، كنا في رأس البر، وركبت “موتوسيكل” قعدت ألعب به شوية، لغاية ما توهت من أهلي، وفضلت أدور عليهم، ولقاني راجل على عربة كارو، وقعدني في بيته وأكلت مع عياله».

وأضاف: «الحمد لله الراجل طلع طيب، وكمل معايا للآخر، لغاية ما لقيت أهلي الحمد لله، بدونه كان زماني لقيط دلوقتي».

من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد السعدني، في السباق الرمضاني بمسلسل «زي الشمس»، الذي تقوم بطولته الفنانة دينا الشربيني.

مسلسل «زي الشمس»، تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، سوسن بدر، وجمال سليمان، وريهام عبدالغفور، وعدد كبير من النجوم.