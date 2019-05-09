محمد إمام يوجه رسالة خاصة للمخرجة شيرين عادل بعد «هوجان».. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري محمد إمام، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصورة له برفقة المخرجة شيرين عادل، مخرجة مسلسله الجديد «هوجان»، والذي يشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

محمد إمام، علق على الصورة قائلًا: «مع مخرجة الدراما الأولى شيرين عادل، عملت معاها مسلسل “دلع بنات”، والناس من ساعتها بتناديني في الشارع يا كبداكي، لحد ما عملت معاها مسلسل “هوجان” والناس بقيت تناديني يا هوجان، تاني عمل لينا مع بعض، تاني نجاح لينا مع بعض، وربنا مايحرمنا من بعض».

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«هوجان» بطولة محمد عادل إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، ورياض الخولي، وصلاح عبدالله، وعبير صبري، وعايدة رياض، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأوس أوس، وأسماء أبواليزيد، وهاجر أحمد، وسليمان عيد، ومحسن منصور، وتأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

الفنان المصري، يقدم فى العمل شخصية جديدة ومختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يجسد شخصية بطل خارق، فيظهر فى الحلقات تارة يسحب سيارات بيده دون أن يساعده أى شخص، وتارة يثنى العملات المعدنية بأصابعه وفمه، كما يبرع فى أكل الزجاج، لذلك يطلق عليه «هوجان» فى المنطقة التى يعيش فيها، ويصبح واحدًا من صفوة المجتمع.