مجهول ينتحل شخصية لطيفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حالة من الغضب سيطرت على الفنانة التونسية لطيفة بعد انتحال مجهول شخصيتها عبر تطبيق “واتس آب”، من خلال رقم هاتف ليس لها أي علاقة به، وتواصله مع الكثيرين باسمها.

الفنانة التونسية سارعت للتواصل مع معظم المقربين منها من خلال رقم هاتفها المعروف لديهم، وحذرتهم من التعامل مع أي رسائل من رقم آخر، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص.

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يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة كانت قد فجعت مؤخرا بوفاة زوجة شقيقها الأكبر حسن، والتي تدعى “حلومة”، ونعتها بكلمات مؤثرة جدا.

لطيفة كتبت، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “دموعي تسبق قلمي عاجزه على نعيك يا غالية.. حلومة الأخت الأكبر التي لم تلدها أمي بل ربتها وأحببناها كلنا، ضفرتلي شعري وأنا طفلة.. وصلتني أول يوم لمدرستي.. كانت أول وأحلى قصة حب عرفناها مع أخي الأكبر حسن”.

وأضافت: “أخي الطيب وأبويا حسن أعزي روحي قبل أن اعزيك وأعزي كل أهلي في وفاتك حلومة.. لا أتخيل تونس من غيرك أطيب وأحن من عرفت بحياتي، ربي يصبرنا كلنا على غيابك”.