خالد سليم يوجه تهنئة خاصة لابنته في عيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري خالد سليم تهنئة خاصة لابنته “كنزي” بمناسبة عيد ميلادها.

الفنان المصري نشر مقطع فيديو لابنته، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقه بتعليق قال فيه: “عيد ميلاد سعيد لأميرتي الصغيرة كنزي”.

وأضاف: “أتمنى لكي الأحسن من كل شيء الصحة والسعادة والنجاح.. بحبك أنتي وأختك الكبرى خديجة ومامتك خيرية.. ربنا يحميكي و يبارك فيكي ويجعلك انتي و اختك الذرية الحسنة”.

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وكان الفنان المصري خالد سليم قد كشف مؤخرا عن إصابته بورم في الأحبال الصوتية، وتحدث عن هذه الفترة ووصفها بالقاسية جدا، عندما شعر بآلام شديدة في أحباله الصوتية، وأكد له الطبيب في البداية أنه يعاني من تجمع دموي.

الفنان المصري أكد أنه بعد عمل بعض الفحوصات تبين أنه مصاب بورم، وبالتحليل تبين أنه ورم حميد في الأحبال الصوتية.

خالد سليم قال إن هذه الفترة مرت عليه بصعوبة، حيث ظل ممنوع من الكلام، لمدة 20 يوم، وظل لفترة ممنوع من الغناء أيضا.

الفنان المصري أشار إلى أنه أثناء فترة العلاج تعاطى أدوية بها كورتيزون، مما تسبب في زيادة كبيرة في وزنه وتجاوز الـ120 كيلو، ولذلك عندما انتهت فترة علاجه خضع لتمارين قاسية لانقاص وزنه، ومازال يذهب إلى الجيم باستمرار.