انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. أخطاء مضحكة للدراما المصرية في أعمال رمضان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 05:50 مساءً - كعادتها في كل عام، لم تخلُ الدراما المصرية في شهر رمضان من بعض الأخطاء خلال تصويرها لعدة مسلسلات، والتي تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وركزوا عليها عبر عرض بعض الصور.

كذلك تجاوزت بعض المسلسلات المصرية ضوابط الأجواء الإيمانية في شهر الصيام؛ من خلال عرض مشاهد تظهر فيها الخمور، وتناول بعض الشخصيات للمخدرات، "كالحشيش".

وكانت أبرز الأخطاء المتداولة مشهد من مسلسل "زلزال" للفنان محمد رمضان، إذ ظهر نجله ضمن أحد مشاهد العمل التلفزيوني وهو يستعد لركوب "ميكروباص" أبيض اللون، لكن بعد وصوله للمكان المحدد نزل من آخر بلون أحمر.

وظهر في الحلقة الأولى لثلاثة مسلسلات وجود ثلاثة ممثلين وهم يحملون أحد المتوفين من المقربين منه داخل الكفن خلال مراسم الجنازة؛ وهم مصطفى شعبان في مسلسل "أبو جبل:"، وهاني سلامة في "قمر هادي"، ومحمد شاهين في "حدوتة مرة".

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وكانت أكثر المشاهد الساخرة التي تناقلها النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيارة بدون محرك ضمن مشهد في مسلسل "قمر هادي" للفنان هاني سلامة، وهو ما أثار سخرية الجمهور.

وأبرز النشطاء صوراً لمشهد من مسلسل "شقة فيصل" للفنان كريم عبد العزيز، يتجاوز الأجواء الرمضانية من خلال توزيع الخمور وتعاطي بعض الأشخاص الحشيش.