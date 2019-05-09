انت الان تتابع تفاصيل خبر إسطنبول تستضيف مهرجان "الغيتار" الدولي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 05:50 مساءً - تستضيف مدينة إسطنبول التركية المهرجان الدولي السادس للغيتار، في الفترة ما بين 20 و24 مايو الجاري.

ويشهد المهرجان الذي سيجري بإدارة عازفة الغيتار العالمية عائشة كول قوجه، ندوات بمشاركة عشاق الموسيقى.

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كما يتضمن المهرجان حفلات موسيقية ومسابقات ومعرض للآلات الموسيقية، يجري تنظيمها في مقر جامعة مالتبه التركية بإسطنبول، وفق وكالة "الأناضول".

وذكرت أنه سيحل على المهرجان ضيف شرف الملحن العالمي الشهير ليو بروير، الذي احتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين.

كما يشارك في فعاليات المهرجان الفنان العالمي ليو بروور، الحائز على جائزة جرامي لأفضل موسيقى لاتينية معاصرة، وأرن سولاب، الحائز على جوائز في العديد من المسابقات الدولية.