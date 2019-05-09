تعرف إلى إيرادات فيلم Missing Link ..

متابعة بتجــــــــــرد: نجح فيلم Missing Link في تحقيي إيرادات بلغت 17 مليون دولار وذلك منذ طرحه أوائل شهر نيسان/أبريل الماضي في الولايات المتحدة الامريكية. وتدور أحداث الفيلم حول السير ليونيل فروست وهو صاحب الشخصية الكاريزمية “المحقق الأول” في عالم الأساطير والوحوش. الفيلم بطولة كل من زوي سالدانا، هيو جاكمان، تيموثي اوليفانت، إيما طومسون، زاك جاليفياناكيس، ستيفن فراي، مات لوكاس، أمريتا أشاريا، ديفيد وولامز، وهو من تأليف وإخراج كريس بتلر.

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