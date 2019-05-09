نيمار يحقق حلمه ويلتقي ويل سميث – بالصور

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متابعة بتجــــــــــرد: كشف موقع Tmz الأمريكي، عن أن لاعب الكرة البرازيلي، نيمار، أعرب عن هوسه، عندما التقى لأول مرة في حياته بنجمه المفضل، الممثل الأمريكي ويل سميث، خلال إحدى الاحتفالات الكروية.
وظهر نجم فريق باريس سان جيرمان وهو يمسك برأس ويل سميث والابتسامة على وجهه، حيث أعرب عن فرحته باللقاء مع بالأخير.
وينتظر “ويل سميث” طرح فيلمه الجديد، علاء الدين، من إنتاج شركة “ديزني” للإنتاج السينمائي، وهو أول فيلم واقعي لأفلام علاء الدين، ويشارك في بطولته الممثل المصري مينا مسعود وناعومي سكوت.
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