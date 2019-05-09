لماذا اختار الأمير والدوقة اسمًا غريبًا لطفلهما؟ وما معناه؟

متابعة بتجــــــــــرد: أعلن قصر باكنغهام الملكي البريطاني أن دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل أطلقا على مولودهما الأول الملكي الجديد اسم “آرتشي هاريسون مونتباتن – ويندسور”، بعد نحو يومين من ولادته، ويعتبر المولود الجديد هو ثامن أبناء أحفاد الملكة إليزابيث والسابع في ترتيب الولاية على العرش.

ويعتبر اسم المولود بين الأسماء الغريبة في العائلة المالكة، بسبب التركيبة لهذا الاسم الذي أثار حالة من التعجب عن معناه بين العائلة المالكة.

وأوضحت People أن اسم “آرتشي” هو تصغير لاسم “آرتشيبولد” وهو يعني الصادق والجريء والشجاع، وهو يعبر عن اعتزاز والدته ماركل بثقافتها الأميركية.

أما الاسم الثاني هاريسون، فيعني باللغة الإنجليزية Harry’s Son أي “ابن هاري”، ويعتبر ذلك أمر لطيف يعبر عن اعتزاز الأمير هاري بمولوده الأول. أما عن الجزء الثالث من الاسم أو اللقب “ماونتباتن ويندسور” فهو يعتبر نزولًا على التقليد البريطاني بمنح هذا اللقب لكل المولودين من نسل الملكة إليزابيث الثانية ملكة انجلترا.