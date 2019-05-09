إيد شيران يتفوق على أديل بقائمة الأثرياء.. وهذه قيمة ثروتيهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع المغنّي البريطاني، إيد شيران، أن يضاعف ثروته خلال عام واحد فقط لتصبح قيمتها 160 مليون إسترليني، حيث أفادت بهذا الخصوص صحيفة مترو بأن النجم الشهير استطاع أن يكسب 80 مليون إسترليني إضافية في غضون 12 شهرًا فقط.

وتم الكشف عن إجمالي ثروة شيران، الذي يبلغ من العمر 28 عامًا، في قائمة الأثرياء التي تنشرها صحيفة صنداي تايمز بصورة سنوية، والتي أظهرت تفوقه على النجمة المتألقة، أديل، التي تَبَيَّن أن ثروتها تقدر بحوالي 150 مليون إسترليني.

ومع هذا، فإن أديل ما زالت تحافظ على مكانتها كأغنى مطربة، وتحتل المركز الـ22 بقائمة الأثرياء التي تصدرها صنداي تايمز، في حين يحتل شيران المركز الـ17 بالقائمة.

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ونوهت مترو إلى أن شيران وأديل يعدّان من أصغر النجوم المدرجين في تلك القائمة، التي يهيمن عليها موسيقيون مخضرمون من أمثال سير إلتون جون وسير بول ماكارتني.