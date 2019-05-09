دنيا سمير غانم تُغنّي خليجي في الحدوتة الأولى

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: قدمت الفنانة دنيا سمير غانم دويتو غنائي باللهجة الخليجية مع الفنان هشام جمال في الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" الذي يُعرّض عبر عدد من الشاشات، ويعتمد على ثلاث قصص مختلفة مدة كل منها 10 حلقات.

أما الأغنية فهي "تعال تعال"، وكتب كلماتها أمير طعيمه مع هشام جمال الذي قام بتلحينها فيما تولى توزيعها مادي، علماً بأن "جمال" قام أيضاً بمونتاج وإخراج الأغنية التي نشرها عبر قناة شركته على YouTube فور انتهاء عرض الحلقة التي حققت عشرات آلالاف المشاهدات في ساعاتٍ قليلة. كما حظيت الأغنية بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة فور طرحها خاصةً عبر الصفحات الخليجية.

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