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"صولا" تضع سوزان نجم الدين فى أزمة مع الشارع المصرى بسبب حمادة هلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت شخصية "صولا" التى تجسدها الفنانة سوزان نجم الدين  فى مسلسل "ابن اصول" الذى يعرض حالياً على شاشة dmc، جدلاً بين الجمهور المصرى بسبب طبيعة الدور الذى تجسده، وهى والدة حمادة هلال.

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وجاءت إثارة الجدل بعد التساؤل حول مدى تقارب سن الوالدة من ابنها خاصة أن سوزان تبدو أصغر بكثير من أن تكون أما له، حيث استغرب معظم المتابعين في الشارع المصري وعلى صفحات السوشيال ميديا قبول سوزان لهذا الدور  رغم تميزها فيه إلى الآن من حيث الأداء والحضور وخفة الدم.

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وظهرت سوزان خلال الحلقات بدور صولا السيدة الجميلة والثرية صاحبة الأصول العريقة التي تتبادل مع ابنها حب التملك للآخر ليودي بهما في كثير من الاحيان الى قسم الشرطة، بسبب غيرته الشديدة عليها في نفس الوقت التي تقف فيه صولا عائقا أمام زواجه واختياراته في الحياة مما يسبب لهما عراقيل ومشاكل كثيرة، ربما تؤدي الى دمار العائلة. فهل ستشهد الحلقات القادمة حلولا لتلك المشكلة التي تمس كل بيت عربي أم لا؟

مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجي تامر مرسي وإخراج محمد بكير.

 

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