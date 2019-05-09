شاهد.. دنيا سمير غانم تغنى خليجى مع هشام جمال فى "بدل الحدوتة 3"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غنت الفنانة دنيا سمير غانم أغنية باللهجة الخليجية بعنوان "تعال تعال"، بصحبة الفنان والمنتج هشام جمال، خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "بدل الحدوتة 3"، الذى يعرض حصرياً على قنوات الـ cbc طوال شهر رمضان. Advertisements أغنية "تعال تعال" من كلمات أمير طعيمة وهشام جمال، وتوزيع مادي، وألحان وإخراج ومونتاج هشام جمال. وظهرالفنان جمال كضيف شرف في أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل بشخصه مطرب شهير ترغب إحدى الفتيات في الارتباط به، وطلبت منه بيلا "دنيا سمير غانم" مساعدتها في لفت نظر هشام إليها.

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