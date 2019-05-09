بعد "يوم الدين".. راضي جمال يشارك في مشروع تخرج طلبة "إعلام القاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استعان مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، ببطل فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقي، وهو راضي جمال المتعافي من مرض الجذام، والذي عاش معظم عمره تقريبًا في مستعمرة الجذام، ليشارك ضمن مشروع تخرجهم.

يحمل المشروع اسم "اختيار اجباري"، ويتحدث عن عدم تقبل المجتمع للمصابين بأمراض القائمة السوداء، وهي (الإيدز، الجذام، اضطراب الهوية الجنسية).

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ويهدف المشروع إلى نشر الوعي في المجتمع المصري بضرورة تقبل المصابين بأمراض القائمة السوداء وبالتالي تغير ثقافته، والرجوع للطبيعة الانسانية التي فطر الله البشر عليها كذلك حثت عليها جميع الأديان.

وإلى جانب راضي جمال بطل فيلم يوم الدين، لجأوا إلى مجموعة من الأطباء والمتخصصين للحديث عن هذه الأمراض.

يضم فريق العمل "أحمد جلال، چينا رأفت، سوسنا كامل، مادونا ممدوح، ميرنا عادل"، والمشروع تحت إشراف فاطمة أحمد.