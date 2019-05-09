كريم الشناوي يهنئ محمد ممدوح بعيد ميلاده بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ المخرج الشاب كريم الشناوي صديقه الفنان محمد ممدوح بعيد ميلاده اليوم، 9 مايو.

ونشر كريم صورًا تجمعه بممدوح، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلق كريم علي الصور قائلًا:" كل سنة وأنت طيب وموهوب وجدع وشاطر والشغل معاك ممتع، لقيت صورتين نادرتين واحنا بنضحك في اللوكيشن".

يذكر أن محمد ممدوح يقوم ببطولة مسلسل "قابيل"، إنتاج شركة عبدالله أبو الفتوح ومحمد عبدالصمد، تأليف كريم يوسف ومصطفى صقر ومحمد عز، ومن إخراج كريم الشناوي.

ويشارك في بطولته محمد فرّاج، محمد ممدوح وأمينة خليل، ويدور المسلسل حول ارتباط مواقع التواصل الاجتماعي بجرائم قتل متواصلة، بينما يحاول ضابطان حل القضية، ومعرفة دوافع القاتل.

